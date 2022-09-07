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فنون ومشاهير

بعدما عرضت عليه الزواج.. انجي خوري تضع وشم اسم فنان شهير في هذه المنطقة من جسدها والجمهور: "تركيه بحالو" (صورة)

Lebanon 24
07-09-2022 | 00:40
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نشرت انجي خوري على صفحتها الخاصة عبر تطبيق انستغرام صورة لإصبعها وقد شمت عليه اسم ادهم باللغة الانكليزية، وحرصت على الاشارة لحساب الفنان الاردني المعتزل ادهم نابلسي وارفقته بإيموجي قلب.

 

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A post shared by 🧚𝐀𝐧𝐠𝐢𝐞 𝐊𝐡𝐨𝐮𝐫𝐲🧚 (@angiekhouryme)


 

وتفاعل العديد من المتابعين مع خطوة انجي، وطالبوها بالإبتعاد عنه، ومن بين من التعليقات: "تركيه بحالو تايب الزلمي"، "والله لو وشمتي اسمه ع جبينك مش رح يعبرك"، "عوفي تاب".

 

وكانت انجي عرضت سابقا الزواج على نابلسي.

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