بعدما عرضت عليه الزواج.. انجي خوري تضع وشم اسم فنان شهير في هذه المنطقة من جسدها والجمهور: "تركيه بحالو" (صورة)

نشرت انجي خوري على صفحتها الخاصة عبر تطبيق انستغرام صورة لإصبعها وقد شمت عليه اسم ادهم باللغة الانكليزية، وحرصت على الاشارة لحساب الفنان الاردني المعتزل ادهم نابلسي وارفقته بإيموجي قلب.

وتفاعل العديد من المتابعين مع خطوة انجي، وطالبوها بالإبتعاد عنه، ومن بين من التعليقات: "تركيه بحالو تايب الزلمي"، "والله لو وشمتي اسمه ع جبينك مش رح يعبرك"، "عوفي تاب".

وكانت انجي عرضت سابقا الزواج على نابلسي.