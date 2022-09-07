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فنون ومشاهير

طليقة الفيشاوي تواجه داعية مصري شهير: "لو جبت سيرتي حفضحك"

Lebanon 24
07-09-2022 | 02:00
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تفاقمت حرب تصريحات بين الداعية المصري مظهر شاهين وطليقة الممثل أحمد الفيشاوي ندى الكامل، بعد أن انتقد الأول تصريحات الفنان المصري محمد عطية بخصوص "المساكنة بين الرجال والنساء".

فقد تجدد الخلاف بين الطرفين بعد أن أعلن شاهين عن أسباب تجعله لا يرد على طليقة الفيشاوي.
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لكن تغريداته هذه لم ترق للكامل التي شنت هجوماً قاسياً على الداعية، ونشرت عبر خاصية "ستوري" على "إنستغرام" تعليقاً قالت فيه: "انت هتجود عليا بإيه؟ دانت فقير النفس والعلم والأخلاق، لا يا خويا جود على حد تاني شايفك أنت واللي زيك إنما أنا مبشوفكش أصلاً أنت واللي زيك".

كما أضافت: "يا شوية نَور يا ضلاليين، قال جودنا قال بتفكرني كده بحته في أغنية بتقول تعال أدلعك".

وتابعت: "اقلع جلبيتك وتعال اقف قدامي كده راجل لراجل - ورد عليا رد الشرفاء انت عار على أي جهة ولو إني عارفة أنك مرفوض أصلا ومتخلنيش أفضحك لأن أنا ولا هيهمني".

وتتمت قائلة: "لو جبت سيرتي تاني هفضحك وهخللي إللي ما يشتري مني يتفرج عليك ومش هتخلص مني.. هداك الله يا شيخ".

يشار إلى أن التراشق كان بدأ بين الجانبين بسبب اختلاف وجهتي نظر الداعية وسيدة الأعمال حول تصريحات المطرب محمد عطية، التي أثارت جدلًا واسعًا في مصر.

وقال عطية في مقابلة تلفزيونية سابقة إن هناك 4200 ديانة على وجه الأرض، ما دفع مظهر شاهين للرد على عطية قائلاً: "الأرض ليس عليها سوى 3 رسالات سماوية فقط يشملها الإسلام وليس 4200 دين كما تزعم، إلا إذا اعتبرت عبادة الفئران دين وهذا غباء".

إلا أن رد مظهر استفز الكامل، فكتبت عبر خاصية "ستوري" في "إنستغرام": "الأرض عليها 8 مليار إنسان عايشين في فيضانات وجفاف وحرب".

ووجهت كلماتها إلى مظهر قائلة: "اسكت والنبي عشان الأرض مش ناقصاك.. مارس إنسانيتك شوية واحترم ريحة الدم والحرب والخراب".
المصدر: العربية
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