حذرت مرضى السكري من رؤيتها... مروة راتب: وجهي يعالج الاكتئاب

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نشرت الفاشينيستا السورية مروة راتب مقطع فيديو أشادت فيه بجمالها، ووصفت نفسها بأنها علاجاً للاكتئاب محذرة مرضى السكري من رؤيتها.واستفزت مروة راتب الجمهور بحديثها عن نفسها، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تتعمد فيها المبالغة في الحديث عن جمالها ونفسها.ونشرت مروة راتب مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات قالت فيه: "اليوم أنا اللي لقيت علاج هأنقذ فيه البشرية والعالم، لكل إنسان بيعاني من الضغط والاكتئاب علاجك هو رؤية وجهي 3 مرات في اليوم، وصدقني هيروح الاكتئاب والضغط وكل الأمراض النفسية وتحس روحك اتولدت من أول وجديد".وحذرت مروة راتب مرضى السكري قائلة: "لكن مرضى السكري أياكم تشوفوني حاولوا ماتشوفوني أبدا لأن أي مريض إذا شافني راح يرفع عنه السكر ويضرب فوق في السما، كيف يعني مريض سكر ويشوف سكر بارك الله فيك".