"بركي قلبت فيها للسيارة": فيديو جديد ينتشر.. هذا ما قاله الراحل جورج الراسي قبل يومين من الحادث

انتشرت تسجيلات من واتساب الفنان الراحل جورج الراسي وذلك قبل يومين من الحادث المروع الذي تعرّض له وهو يتحدث مع مندوب التأمين.

وقال جورج في التسجيلات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي:"ما بدي اطلع عسوريا وانا مش مؤمّن سيارتي بدي كون مؤمن بركي قلبت فيها للسيارة!".

يُذكر ان جورج قضى في حادث مروع على طريق المصنع وذلك خلال عودته من حفل أحياه في سوريا.