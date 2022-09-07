تطورات في قضية وفاة الاعلامي الشهير.. هذا ما كشفته التحقيقات

وكان محامي أسرة الإبراشي قدم طعناً بالاستئناف على قرار النيابة العامة، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في البلاغ المقدم من زوجة الراحل، ضد الطبيب شريف عباس، معالج الإعلامي الشهير، إذ انتهت النيابة العامة إلى حفظ القضية، بعد استبعاد النيابة شبهتَي الإهمال الطبي، ومخالفة تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، وتم قبول الطعن.من ناحية أخرى، كانت كشفت الإعلامية، لميس الحديدي، أن هناك بعض التسريبات التي خرجت من التحقيقات حول قضية وفاة الإعلامي وائل الإبراشي.وكشفت لميس عن أقوال الطبيب حسام حسني، رئيس لجنة "كورونا"، في التحقيقات، والذي كان يتابع حالة وائل الإبراشي، بناء على طلب وزير الصحة، وأنه لا يعرف الطبيب شريف عباس، الذي كان يعالجه في المنزل شخصيًا، أو مهنيًا، ورآه مرة واحدة فقط.جدير بالذكر أنه بعد وفاة وائل الإبراشي تقدمت زوجته، سحر الإبراشي، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الطبيب المعالج للراحل، وذلك بتهمة الإهمال في علاجه، وإعطائه أدوية غير مجدية، والتسبب في وفاته.وكان وائل الإبراشي أصيب بفيروس "كورونا" وخضع للعلاج بأحد المستشفيات، وعانى بعض المضاعفات، التي أدت إلى تأخر حالة رئتيه، ليتوفى في 9 كانون الثاني 2022.