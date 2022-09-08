بعد الجدل.. ميرفت أمين ترد على منتقدي ظهورها في عزاء علي عبد الخالق

علقت الممثلة المصرية ميرفت أمين على الجدل الذي أثارته بعد تصدرها الترند على محركات البحث، بسبب ظهورها بوجه شاحب خلال عزاء المخرج الراحل علي عبد الخالق، وذلك بعد أيام قليلة من إنتشار شائعات حول تعرضها لوعكة صحية، من ثمّ وفاتها.

Advertisement

وقالت الممثلة خلال مداخلة هاتفية في برنامج DMC، حول الشائعات، وخبر زواجها: "الموت والزواج مش بيستخبوا، وأنا ليه صايبني السوشيال ميديا طول الوقت".

وتابعت: "بيتكلموا في العزاء وإن شكلها مهمومة، هل أنا مطالبة أروح العزاء بالميك آب؟ الناس على السوشيال ميديا مش بيقدروا إن فيه ناس ممكن تكون بعيدة عني ومش متواصلة معايا طول الوقت؟ أو بنتي في مكان مش قادرة توصل لي الناس بتتخض، أنا اتعودت على دا من فترة ولكن اللي حواليا بتضايق عشان بيتأثروا مش عارفة ليه الأذية للناس اللي حواليا".

وكشفت أنه تم عرض عليها عملين دراميين، وستختار واحد منهما قريباً.