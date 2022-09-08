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فنون ومشاهير

بأجواء مميزة هيفا وهبي تحتفل في قبرص بدخول شقيقتها "هانو" القفص الذهبي.. وجمال الأخيرة حديث المتابعين (فيديو)

Lebanon 24
08-09-2022 | 02:36
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تدخل شقيقة الفنانة هيفا وهبي "هانو" قريبا القفص الذهبي حيث تتزوج بعد أيام قليلة الشاب ايدي بارودي.

 

ونشرت هيفا فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على انستغرام لسهرة ما قبل الزفاف والتي أقيمت في قبرص.

 

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وظهرت هيفا بفستان أنيق يتميز بالورود، في حين لفتت "هانو" الأنظار بفستان من الجينز، وأثنى متابعو وسائل التواصل الاجتماعي على جمالها.

A post shared by 💯 مجنونة هيوفااااااء رسمي😜💞🇩🇿 (@naimawehbe)


 
 

وقد حضر سهرة ما قبل الزفاف أقارب وأصدقاء العروسين.  

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24

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