فنانة تطلقت بعد 100 يوم فقط على زواجها.. ما القصة؟

تردّدت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن طلاق الفنانة المصرية بوسي من مصفّف الشعر الشهير هشام ربيع وذلك بعد مضي 100 يوم فقط على زواجهما.

ورغم أن أيّاً منهما لم يعلّق بعد على خبر الطلاق، لكنه تأكّد بعد تداول صورة لهشام ربيع مع زوجته الأولى والحديث عن عودته إليها في الوقت الذي ألغى فيه متابعته لبوسي على مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisement

بدورها، ألغت بوسي متابعة هشام ربيع على حسابها في "إنستغرام" في تأكيد آخر لخبر طلاقهما.

يُذكر أن بوسي كانت قد انفعلت خلال حفل زفافها إلى هشام ربيع وهدّدت بإفساد الحفل والزواج قائلةً: "عليّ الطلاق أبوّظ الجواز"... علماً أن زواجها السابق شهد العديد من المشاكل المالية.