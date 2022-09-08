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فنون ومشاهير

ابنة فنانة سورية شهيرة تُفاجئ الجمهور بإطلالتها.. أصبحت نسخة عن هيفا وهبي! (صورة)

Lebanon 24
08-09-2022 | 04:18
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تحوّلت إطلالة الممثلة السورية ترف التقي ابنة الممثلة الشهيرة صباح الجزائري إلى حديث المتابعين، وتحديداً بسبب تشبيه الكثير منهم لها بالفنانة هيفا وهبي.

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A post shared by ترف (@taraftaki)


 
 

فقد نشرت ترف على صفحتها الخاصة عبر انستغرام صورة لها من أحدث جلسة تصوير، وكان لافتاً لكثير من المتابعين شبهها لهيفا.

 

A post shared by ترف (@taraftaki)

 

وكان من بين التعليقات: "حسبتها هيفا"، "عاطية ع هيفا"، "مستحيل الصورة كأنو هيفا وهبي".

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