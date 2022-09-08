ابنة فنانة سورية شهيرة تُفاجئ الجمهور بإطلالتها.. أصبحت نسخة عن هيفا وهبي! (صورة)

تحوّلت إطلالة الممثلة السورية ترف التقي ابنة الممثلة الشهيرة صباح الجزائري إلى حديث المتابعين، وتحديداً بسبب تشبيه الكثير منهم لها بالفنانة هيفا وهبي.

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فقد نشرت ترف على صفحتها الخاصة عبر انستغرام صورة لها من أحدث جلسة تصوير، وكان لافتاً لكثير من المتابعين شبهها لهيفا.

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وكان من بين التعليقات: "حسبتها هيفا"، "عاطية ع هيفا"، "مستحيل الصورة كأنو هيفا وهبي".