ابنة فنانة سورية شهيرة تُفاجئ الجمهور بإطلالتها.. أصبحت نسخة عن هيفا وهبي! (صورة)

تحوّلت إطلالة الممثلة السورية ترف التقي ابنة الممثلة الشهيرة صباح الجزائري إلى حديث المتابعين، وتحديداً بسبب تشبيه الكثير منهم لها بالفنانة هيفا وهبي.
Advertisement
View this post on Instagram
Advertisement
View this post on Instagram
A post shared by ترف (@taraftaki)
فقد نشرت ترف على صفحتها الخاصة عبر انستغرام صورة لها من أحدث جلسة تصوير، وكان لافتاً لكثير من المتابعين شبهها لهيفا.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
وكان من بين التعليقات: "حسبتها هيفا"، "عاطية ع هيفا"، "مستحيل الصورة كأنو هيفا وهبي".