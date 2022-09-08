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فنون ومشاهير
ينقصها أحمد زكي.. صورة نادرة لأبطال "مدرسة المشاغبين" في البحر
Lebanon 24
08-09-2022
|
16:00
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انتشرت في الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لأبطال مسرحية "مدرسة المشاغبين" خلال تواجدهم في مدينة الإسكندرية لعرض المسرحية، حيث ظهروا جميعاً خلال قضائهم وقتاَ ممتعاً بالسباحة في مياه البحر.
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وضمت الصورة كلاً من "الزعيم" عادل إمام والنجوم الراحلين: سعيد صالح ويونس شلبي وهادي الجيار، وغاب عن الصورة الفنان الراحل أحمد زكي.
الجدير ذكره أن مسرحية "مدرسة المشاغبين" استطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضها، ولا تزال حين تُعرض الآن على القنوات الفضائية، كما تحولت إلى فيلم لكنه لم يلقَ نفس نجاح المسرحية، نظرًا لاعتماده على نفس الأدوار بدون تغيير في الشخصيات أو في منطلقاتها، بالإضافة إلى عرض الفيلم بالتزامن مع عرض المسرحية.
المصدر: لها
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