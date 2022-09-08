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فنون ومشاهير

بعد 14 عاما.. قاتل سوزان تميم حر طليق

Lebanon 24
08-09-2022 | 08:00
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اعلن المحامي رواد حما، انه تم الإفراج عن موكله الضابط المصري في الشرطة سابقا، محسن السكري، الذي سبق وتم الحكم عليه بالمؤبد في قضية قتل الفنانة سوزان تميم بتكليف من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لحصوله على عفو رئاسي في القضيّة قبل أن يتمّ الحكم عليه بالسجن 3 أعوام بقضيّة غسيل أموال، كما أفاد موقع "العربية".
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وشرح المحامي أن "موكله كان من المفترض أن يخرج في 2020 من السجن بموجب العفو، إلا أنه تمّ الحكم عليه في قضيّة غسيل الأموال، قبل أن يتمّ تقديم التماس أدى إلى خروجه مع نصف المدة، وأشار إلى أن السكري أصبح حراً الآن، وعاد إلى منزله بعد أكثر من 14 عاماً قضاها خلف قضبان السجون بمصر".
 
ووُجدت المطربة منحورة في شقتها بدبي، العام 2008، وبعد التحقيقات والأدلة، ألقي القبض على السكري، واعترف بدوره أنه تقاضى المال من هشام طلعت مصطفى، رئيس أكبر شركة تطوير عقاري في مصر، لتنفيذ العملية. فيما شاعت أنباء عن أن مصطفى عرض على سوزان تميم الزواج، مستغلاً تخليصها من تهم قانونية، إلا أنها رفضت، وقُتلت بعد تهديدات عديدة منه، حسبما أظهرت التحقيقات.
 
المصدر: العربية
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