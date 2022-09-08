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فنون ومشاهير

بعد خلافه مع ميريام فارس.. هذا ما قاله فارس كرم عن جورج الراسي

Lebanon 24
08-09-2022 | 10:45
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أطل الفنان  فارس كرم على جمهوره، في بث مباشر عبر "يوتيوب" مع ايلي باسيل، حيث تحدث عن خلافه الاخير مع الفنانة ميريام فارس.

وفي المقابلة ايضا، تطرق فارس كرم لحادثة وفاة الفنان جورج الراسي، حيث عبّر عن حزنه الشديد لرحيل هذا الفنان الخلوق والمميز، وابدى تعاطفه مع والدة الفنان الراحل وشقيقاته وعائلته، اذ قال: "حرقولي قلبي امو واخته، الله يساعدهن شو هالكأس المر".
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وتابع فارس كرم كلامه قائلا: "بتعرف على شو عندي عتب، انو هالوسط شو مجوي، صاروا يحبوه لجورج الراسي هلق؟"، لافتا الى ان كثيرين حاربوا جورج الراسي خلال مسيرته الفنية، وعند وفاته "صاروا يبكوا عليه ويحبوه".
المصدر: "رصد" لبنان 24
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