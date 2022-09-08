28
o
بيروت
31
o
طرابلس
17
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد خلافه مع ميريام فارس.. هذا ما قاله فارس كرم عن جورج الراسي
Lebanon 24
08-09-2022
|
10:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطل الفنان فارس كرم على جمهوره، في بث مباشر عبر "يوتيوب" مع ايلي باسيل، حيث تحدث عن خلافه الاخير مع الفنانة ميريام فارس.
وفي المقابلة ايضا، تطرق فارس كرم لحادثة وفاة الفنان جورج الراسي، حيث عبّر عن حزنه الشديد لرحيل هذا الفنان الخلوق والمميز، وابدى تعاطفه مع والدة الفنان الراحل وشقيقاته وعائلته، اذ قال: "حرقولي قلبي امو واخته، الله يساعدهن شو هالكأس المر".
Advertisement
وتابع فارس كرم كلامه قائلا: "بتعرف على شو عندي عتب، انو هالوسط شو مجوي، صاروا يحبوه لجورج الراسي هلق؟"، لافتا الى ان كثيرين حاربوا جورج الراسي خلال مسيرته الفنية، وعند وفاته "صاروا يبكوا عليه ويحبوه".
المصدر: "رصد" لبنان 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما ظهرت وهي تمسك بيد شخص مجهول.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وتوضح هوية الرجل (صورة)
Lebanon 24
بعدما ظهرت وهي تمسك بيد شخص مجهول.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وتوضح هوية الرجل (صورة)
00:53 | 2022-09-08
08/09/2022 12:53:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء مميزة هيفا وهبي تحتفل في قبرص بدخول شقيقتها "هانو" القفص الذهبي.. وجمال الأخيرة حديث المتابعين (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء مميزة هيفا وهبي تحتفل في قبرص بدخول شقيقتها "هانو" القفص الذهبي.. وجمال الأخيرة حديث المتابعين (فيديو)
02:36 | 2022-09-08
08/09/2022 02:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تأهلها إلى نهائيات America's Got Talent.. هذا ما قاله مؤسس "مياس" ورسالة مؤثرة إلى والديه (فيديو)
Lebanon 24
بعد تأهلها إلى نهائيات America's Got Talent.. هذا ما قاله مؤسس "مياس" ورسالة مؤثرة إلى والديه (فيديو)
00:29 | 2022-09-08
08/09/2022 12:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
على أبواب الشتاء.. بُشرى الى اللبنانيين
Lebanon 24
على أبواب الشتاء.. بُشرى الى اللبنانيين
02:45 | 2022-09-08
08/09/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كرمالك يا لبنان".... "ميّاس" تتأهل الى النهائيات (فيديو)
Lebanon 24
"كرمالك يا لبنان".... "ميّاس" تتأهل الى النهائيات (فيديو)
23:03 | 2022-09-07
07/09/2022 11:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2022-09-08
ينقصها أحمد زكي.. صورة نادرة لأبطال "مدرسة المشاغبين" في البحر
14:00 | 2022-09-08
أشرف عبد الباقي يطلب من مشاهِدة الخروج من المسرح.. لهذا السبب (فيديو)
11:00 | 2022-09-08
وقف على طائرة في الهواء وخاطب جمهوره.. توم كروز في مشهدٍ مرعب (فيديو)
09:15 | 2022-09-08
فنان شاب يعلن خطوبته.. ويفاجئ الجمهور بهذه الصورة
08:00 | 2022-09-08
بعد 14 عاما.. قاتل سوزان تميم حر طليق
06:00 | 2022-09-08
كيم كارداشيان تُعلن عن إنشائها شركة للاستثمار في الأسهم الخاصة... من هو شريكها؟
فيديو
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
09/09/2022 00:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
09/09/2022 00:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
09/09/2022 00:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact