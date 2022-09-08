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فنون ومشاهير

سمية الخشاب بتغريدة مفاجئة بعد ظهور أحمد سعد وزوجته!

Lebanon 24
08-09-2022 | 23:00
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شاركت الفنانة سمية الخشاب تغريدة مع جمهورها أثارت من خلالها جدلاً واسعاً، بعد ظهور طليقها الفنان أحمد سعد وزوجته الحالية علياء بسيوني في حلقة تلفزيونية جديدة مع الفنانة إسعاد يونس.

وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها على "تويتر"، تغريدة ساخرة في اقتباس لجملة الفنانة عبلة كامل في فيلم اللمبي إذ قالت: "دي ربنا نجدها نوسة".
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وبالرغم من أن الخشاب اكتفت بهذه التغريدة من دن أي توضيحات إضافية، إلا أن الجمهور ربط بين هذا التعليق وبين انفصالها عن أحمد سعد ظهوره الحديث مع زوجته.

وردّ البعض في تغريداتهم على سمية الخشاب، معتبرين أنها لا تزال تفكر في أحمد سعد، كما أكد البعض الآخر أنهم كانوا في انتظار تعليق سمية الخشاب على الحلقة.
المصدر: ليالينا
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