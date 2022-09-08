سمية الخشاب بتغريدة مفاجئة بعد ظهور أحمد سعد وزوجته!

شاركت الفنانة سمية الخشاب تغريدة مع جمهورها أثارت من خلالها جدلاً واسعاً، بعد ظهور طليقها الفنان أحمد سعد وزوجته الحالية علياء بسيوني في حلقة تلفزيونية جديدة مع الفنانة إسعاد يونس.



وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها على "تويتر"، تغريدة ساخرة في اقتباس لجملة الفنانة عبلة كامل في فيلم اللمبي إذ قالت: "دي ربنا نجدها نوسة".

ربنا نجدها نوسه — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) September 7, 2022

وبالرغم من أن الخشاب اكتفت بهذه التغريدة من دن أي توضيحات إضافية، إلا أن الجمهور ربط بين هذا التعليق وبين انفصالها عن أحمد سعد ظهوره الحديث مع زوجته.وردّ البعض في تغريداتهم على سمية الخشاب، معتبرين أنها لا تزال تفكر في أحمد سعد، كما أكد البعض الآخر أنهم كانوا في انتظار تعليق سمية الخشاب على الحلقة.