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فنون ومشاهير

ظهرت كالأميرات.. هيفا وهبي تخطف الأنظار في زفاف شقيقتها "هانو" شاهدوا كيف بدت مع العروس (فيديو)

Lebanon 24
09-09-2022 | 01:30
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احتفلت الفنانة هيفا وهبي أمس الخميس بزفاف شقيقتها "هانو" على الشاب ايدي بارودي في قبرص.

 

وانتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من المناسبة السعيدة.

 

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A post shared by 💯 مجنونة هيوفااااااء رسمي😜💞🇩🇿 (@naimawehbe)


 
 

وظهرت "هانو" بغاية الجمال بفستانها الأبيض، وقد خطفت هيفا الأضواء بفستان أنيق باللون الأزرق من دون أكمام وبربطة كبيرة من الخلف ظهرت فيه كالأميرات.

 

 

واحتفل الثنائي بزفافهما بحضور الأهل والأصدقاء.

 

 

وكانت هيفا قد نشرت سابقا فيديوهات من سهرة ما قبل الزفاف.

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 
المصدر: "رصد" لبنان 24

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