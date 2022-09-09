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فنون ومشاهير

"خلافات" بدأت تظهر.. عائلة الراسي ترفض إصدار "ديو" نادين وجورج وتصدر بياناً!

Lebanon 24
09-09-2022 | 02:33
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أعلن الموسيقي طوني أبي كرم أنه لن يتمّ إصدار أيّ "ديو" غنائي يجمع الممثلة نادين الراسي وشقيقها الراحل جورج، والذي كانا قد سجّلاه في وقت سابق.

 

وأضاف أبي كرم بأن الديو كان عبارة عن تجربة بصوتيهما، ولا يدري ما المشكلات القائمة بين أفراد عائلة الراسي، في الوقت الذي شدّد فيه على أنّه بالفعل قام بإيقاف التحضير للأغنية.

 

ويأتي حديث أبي كرم كرد على بيان أسرة الفنان الراحل جورج الراسي، الذي حذّر أبي كرم من إطلاق "الديو"، الذي يجمع الراحل بشقيقته نادين الراسي، قبل مرور ذكرى الأربعين.

 

وأوضح أبي كرم في تصريحات لصحيفة "النهار" أنه احتراما لرغبة عائلة الراسي فقد تم إيقاف التحضيرات النهائية لـ"الديو" الغنائي، مشيرًا إلى أنه إذا "انتهت المشكلات بين أفراد العائلة وأرادوا إصدارها فسأفعل ذلك".

 

وكانت أسرة الراسي قد أصدرت بيانا جاء فيه: "يهمّ العائلة أن توضح في هذا الصدد أنّه لن يتمّ إصدار أيّ ديو جديد يخصّ الراحل. بالتالي يُرجى التوقف عن إطلاق الدعايات و"السكوبات" لأغراض خاصة، لا سيما أن العائلة في حالة حزن عميق".

 

وقد صرح الفنان الراحل جورج الراسي سابقا، أنه سيخوض دويتو بعنوان "أختي" مع شقيقته الممثلة نادين الراسي، وكان من المقرر أن يتم تصوير العمل بطريقة الفيديو كليب، بعد أن تم تسجيلها.

(فوشيا)

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المصدر: فوشيا
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