فنانة لبنانية تُثير الجدل.. توقعت وفاة الملكة اليزابيث! (صورة)

اثارت الفنانة مي حريري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة كتبتها عقب وفاة ملكة بريطانية اليزابيث الثانية.

وقالت مي في تغريدة على حسابها الخاص عبر تويتر انها كانت تشعر بأن شيئا سيئا سيحدث اذ نشرت صورة للملكة الراحلة وارفقتها بتعليق كتبت فيه: "وعيت اليوم ومزاجي مش منيح حسيت في شي كبير مش حلو حيصير. ولما سمعت هالخبر إتأكدت إنو إحساسي كان ب محلو بريطانيا والعالم عم يخسروا إنسانة عظيمة الملكه اليزابيث".

وعيت اليوم ومزاجي مش منيح حسيت في شي كبير مش حلو حيصير !!

Advertisement ولما سمعت هالخبر إتأكدت إنو إحساسي كان ب محلو !!

بريطانيا والعالم عم يخسروا إنسانة عظيمة #الملكه_اليزابيث 💔 pic.twitter.com/p1dNNAdifU — May Hariri - مي حريري (@HaririAMay) September 8, 2022

يُذكر ان مي تعيش منذ فترة في لندن.