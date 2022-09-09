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فنون ومشاهير

فنانة لبنانية تُثير الجدل.. توقعت وفاة الملكة اليزابيث! (صورة)

Lebanon 24
09-09-2022 | 04:30
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اثارت الفنانة مي حريري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة كتبتها عقب وفاة ملكة بريطانية اليزابيث الثانية.

 

وقالت مي في تغريدة على حسابها الخاص عبر تويتر انها كانت تشعر بأن شيئا سيئا سيحدث اذ نشرت صورة للملكة الراحلة وارفقتها بتعليق كتبت فيه: "وعيت اليوم ومزاجي مش منيح حسيت في شي كبير مش حلو حيصير. ولما سمعت هالخبر إتأكدت إنو إحساسي كان ب محلو بريطانيا والعالم عم يخسروا إنسانة عظيمة الملكه اليزابيث".

 
يُذكر ان مي تعيش منذ فترة في لندن.
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