"المحترمة"... عامر زيان يهاجم مايا دياب بقوّة

بس انسيتي شغلة ست هلا قدي ميوش كانت جدا "محترمة" و"احترمت" وقتها ووقت غيرها على المسرح وعالبلكة! إنتي كنتي موجودة والناس كانت حاضرة وشفتوا سوا قمّة "الاحترام الراقي" والفن..😉 بس للأمانة أكبر الفنانين اللي عندن أكبر تاريخ وشاركتن أجمل الحفلات ما عملوا اللي عملته "المحترمة" مايا💪🏽
— Amer Zayan (@amerzayyan) September 8, 2022
بس انسيتي شغلة ست هلا قدي ميوش كانت جدا "محترمة" و"احترمت" وقتها ووقت غيرها على المسرح وعالبلكة! إنتي كنتي موجودة والناس كانت حاضرة وشفتوا سوا قمّة "الاحترام الراقي" والفن..😉 بس للأمانة أكبر الفنانين اللي عندن أكبر تاريخ وشاركتن أجمل الحفلات ما عملوا اللي عملته "المحترمة" مايا💪🏽