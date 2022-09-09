"المحترمة"... عامر زيان يهاجم مايا دياب بقوّة

انتقد الفنان عامر زيان تصرف الفنانة اللبنانية مايا دياب معه، وتحديداً خلال الحفل الذي احيياه منذ يومين في كازينو لبنان.



وفي التفاصيل، وبعد توجيه الاعلامية هلا المر تحية لمايا على الحفل، علّق عامر على التغريدة قائلاً: "بس انسيتي شغلة ست هلا قدي ميوش كانت جدا "محترمة" و"احترمت" وقتها ووقت غيرها على المسرح وعالبلكة! إنتي كنتي موجودة والناس كانت حاضرة وشفتوا سوا قمّة "الاحترام الراقي" والفن.. بس للأمانة أكبر الفنانين اللي عندن أكبر تاريخ وشاركتن أجمل الحفلات ما عملوا اللي عملته "المحترمة" مايا".

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