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فنون ومشاهير

لطيفة تتفوّق على محمد رمضان وسميرة سعيد

Lebanon 24
09-09-2022 | 14:00
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استطاعت الفنانة التونسية لطيفة أن تتفوق على كل من الفنان المصري محمد رمضان والفنانة المغربية الكبيرة سميرة سعيد، بعدما نجحت في اقتناص الجائزة السنوية لعام 2022، لهيئة جوائز الموسيقى الأفريقية THE HEADIES، وذلك عن منطقة شمال أفريقيا، بعدما قدّمت "ميني ألبوم" متنوعاً وشاملاً خلال الفترة الماضية.
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وعرضت لطيفة منشور إعلان الهيئة فوزها بالجائزة، وذلك عبر صفحتها الرسمية في "إنستغرام"، لتتلقى التهاني من النجوم والفنانين، بينهم نبيلة عبيد.

وكان ألبوم لطيفة الجديد 2022 قد تجاوز عدد مشاهداته الـ 40 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".

وقالت لطيفة في بيان لها: "الحمد لله أعيش حالة من البهجة والسعادة الكبيرة، لما حققه الميني ألبوم من نجاح كبير، وانتشار في وقت قصير، لم يتجاوز الأسبوع".

وأضافت أنها استغرقت وقتاً طويلاً في اختيار أغاني الألبوم، وقررت أن تقدّم أغاني تتناسب مع أجواء الدول العربية، وهو ما جعلها تستقر على خمس أغنيات بلهجات عربية مختلفة، منها المصرية والعراقية والتونسية.
المصدر: لها
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