Advertisement

فنون ومشاهير

اشتباكات وحالات اغماء أثناء بيع تذاكر حفل هاني شاكر في دمشق (فيديو)

Lebanon 24
09-09-2022 | 09:23
A-
A+
Doc-P-988973-637983377650175277.jpg
Doc-P-988973-637983377650175277.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

شهدت نوافذ بيع تذاكر حفل الفنان المصري هاني شاكر، الذي سيقام في العاصمة السورية دمشق منتصف أيلول الجاري، تدافعاً واشتباكات بالأيدي وحالات إغماء بسبب الازدحام وعدم التنظيم من قبل إدارة دار أوبرا دمشق (دار الأسد للثقافة والفنون).

 
Advertisement
 

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وتسجيلات مصورة للتدافع عند النوافذ والاشتباك بالأيدي، إضافة إلى صور لرجل ملقى على الأرض وآخرون يحاولون إفاقته بعد أن أغمي عليه.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:53 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2022-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-09-09
14:27 | 2022-09-09
14:00 | 2022-09-09
11:00 | 2022-09-09
08:00 | 2022-09-09
05:00 | 2022-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website