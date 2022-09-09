اشتباكات وحالات اغماء أثناء بيع تذاكر حفل هاني شاكر في دمشق (فيديو)

شهدت نوافذ بيع تذاكر حفل الفنان المصري هاني شاكر، الذي سيقام في العاصمة السورية دمشق منتصف أيلول الجاري، تدافعاً واشتباكات بالأيدي وحالات إغماء بسبب الازدحام وعدم التنظيم من قبل إدارة دار أوبرا دمشق (دار الأسد للثقافة والفنون).
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وتسجيلات مصورة للتدافع عند النوافذ والاشتباك بالأيدي، إضافة إلى صور لرجل ملقى على الأرض وآخرون يحاولون إفاقته بعد أن أغمي عليه.
تدافع للحصول على تذاكر حضور حفل هاني شاكر في #دمشق. pic.twitter.com/Yv6FEJGlEh
— ابراهيم خليل (@voiceofsharqia) September 9, 2022
تدافع للحصول على تذاكر حضور حفل هاني شاكر في #دمشق. pic.twitter.com/Yv6FEJGlEh
وحصل هذا، بعد أن أعلنت دار أوبرا دمشق عن بدء بيع تذاكر الحفلة صباح الخميس في الساعة الـ10، حيث قال أشخاص ظهروا في التسجيلات إن منهم من وصل المكان الساعة الخامسة ومنهم من وصل السابعة، وأبدوا استياءهم من سوء التنظيم، حيث تم تنظيم قوائم اسمية للحاضرين لكنّ أحد الموظفين مزّقها.
ونتيجة للازدحام الحاصل، أعلنت الدار عن حفلة ثانية للمغني المصري، يوم الجمعة المقبل 16 أيلول الجاري.