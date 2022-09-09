اشتباكات وحالات اغماء أثناء بيع تذاكر حفل هاني شاكر في دمشق (فيديو)

وحصل هذا، بعد أن أعلنت دار أوبرا دمشق عن بدء بيع تذاكر الحفلة صباح الخميس في الساعة الـ10، حيث قال أشخاص ظهروا في التسجيلات إن منهم من وصل المكان الساعة الخامسة ومنهم من وصل السابعة، وأبدوا استياءهم من سوء التنظيم، حيث تم تنظيم قوائم اسمية للحاضرين لكنّ أحد الموظفين مزّقها.

ونتيجة للازدحام الحاصل، أعلنت الدار عن حفلة ثانية للمغني المصري، يوم الجمعة المقبل 16 أيلول الجاري. المصدر: تلفزيون سوريا