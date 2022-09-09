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فنون ومشاهير
بعد زواجها بأيام.. ديميت أوزدمير حزينة لهذا السبب
Lebanon 24
09-09-2022
|
16:00
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مضت أيام قليلة فقط على حفل زفافها الفاخر، الذي كان حديث "السوشيال ميديا" وقتها بكل تفاصيله، إلا أنه ورغم ذلك لم تستطع النجمة التركية ديميت أوزدمير إخفاء حزنها، وعدم التعليق على الانتقادات والتعليقات السلبية، التي طالتها وطالت عريسها.
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وأكدت النجمة التركية أنها، وبعد قراءتها للعديد من تلك التعليقات شعرت بالغضب، إلا أنها في ما بعد تأقلمت وانطفأت نار غضبها، مشيرةً إلا أن ذلك لا يعني أنها لن تشعر بالحزن، فهناك الكثير من الأوقات التي تشعر فيها بالحزن من كل الكلام السيئ.
وأضافت نجمة "الطائر المبكر": "بصرف النظر عن التعليقات المؤذية التي يدلي بها الناس، يؤسفني حقًا أن يتقيؤوا الكثير من الحقد، رغم أنهم يعرفون أننا سنراه ونقرأه"، مبينةً أنه، وفي النهاية، كل شخص يعكس نفسه من خلال تعليقاته، واصفةً تلك الانعكاسات بالأمر المحزن.
هذه التصريحات التي نقلتها وسائل إعلام تركية على لسان النجمة الشابة، تأتي بعدما تعرضت هي وعريسها للكثير من السخرية بسبب ملابس الزفاف التي اختارها كل منهما، إذ جرى انتقاد أحد فساتينها الذي جاء من قماش "الإيتامين"، وهو القماش الذي يُستخدم عادةً للتطريز، حيث وُصف ذوقها بالسيئ، وأنها لا تجيد اختيار ملابسها.
في حين تعرض زوجها المغني التركي أوزهان كوتش لانتقادٍ لاذع وسخريةٍ كبيرة، بسبب حذائه الذي جاء بكعبٍ عالٍ، وفهم البعض ذلك بأنه محاولةٌ منه لمقاربة طول زوجته أوزدمير.
وارتدت أوزدمير في حفل زفافها 3 فساتين، لم يحظَ اثنان منها بإعجاب الجمهور، في حين تمكن الثالث وهو من الساتان من أن يحظى بالكثير من الإعجاب.
المصدر: زهرة
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