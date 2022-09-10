ظهرا وهما يُغنّيان... فيديو جديد يجمع نادين الراسي بشقيقها الراحل جورج وهكذا علّقت على غيابه

نشرت الممثلة نادين الراسي فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه وهي تغني مع شقيقها الراحل الفنان جورج الراسي.

وعلّقت نادين على الفيديو قائلة "لا تزال سندي، أشعر بهذا الامر يا أخي".