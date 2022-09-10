موجة غضب على مراد يلدريم... ما السبب؟

يبدو أن خبر إنضمام مراد يلدريم لمسلسل المنظمة وتوقف التحضيرات الخاصة بموسم جديد من مسلسل عزيز أثار موجة غضب عارمة من أصدقائه؛ خصوصًا أنهم إعتذروا عن العديد من الأعمال من أجل المشاركة في الموسم الجديد من المسلسل، فقد قام صديقه جوفين مراد بإلغاء متابعة مراد يلدريم عبر صفحات السوشيال ميديا والمعروف بصداقته الطويلة له، والتي إمتدت لسنوات منذ مسلسل الصامتون عام 2012.

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وليس هو فقط من أعلن عن إستيائه من تصرف مراد؛ فقد نشر أحد أفراد فريق عمل مسلسل "عزيز " أنه بفضل مراد بطل المسلسل أصبح هناك 200 شخص بلا عمل بشكل مفاجئ؛ فجميعهم رفضوا العروض التي قُدمت إليهم على أمل التصوير في شهر تموز الماضي وأصبحوا الآن بلا عمل، فهذا عار عليه.



ولم تقتصر الإتهامات ليلدريم على فريق عمل المسلسل فحسب، إذ وجهت له الصحفية التركية الشهيرة بيرسين الكثير من التساؤلات فور إعلانه الإنضمام إلى مسلسل المنظمة فكتبت على صفحتها الخاصة "هل بعد هذه الأزمة التي واجهها صناع مسلسل عزيز وقرار مراد المفاجئ بالإنسحاب من العمل لعدم إعجابه بالسيناريو تكون أزمة إفتعلها مراد يلدريم لينضم إلى المنظمة، وهل كان غير راضٍ عن السيناريو عمداً لينهي المسلسل فيصبح فريق عمل "عزيز "عاطلين عن العمل منذ بداية الصيف؟

وسيقوم مراد بتجسيد شخصية شاب يدعى "عمر "، وهو شخص تحمل مسؤولية عائلته منذ الصغر حتى أصبح عضواً مهمًا في المنظمة.

(نواعم)