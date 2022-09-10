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فنون ومشاهير

مذيعة تسخر من إطلالة أصالة نصري... بمن شبّهتها؟

Lebanon 24
10-09-2022 | 14:00
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سخرت المذيعة الكويتية مي العيدان إطلالة الفنانة السورية أصالة نصري في أحدث كليبات أغانيها "الرحلة" من ألبوم "شايفة فيك".

وغرّدت العيدان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" قائلة: "والله وايد حبيت عليج ستايل معالي زايد الله يرحمها.. بس للامانه عليها وايد احلى".
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وأضافت متهكمةً: "ارشح لك ستايل هاله سرحان ممكن يطلع عليج احلى".
 
 
(لها)
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