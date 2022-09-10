بعدما اتهمتها بإقامة علاقة سرية خلال فترة زواجها.. نادين نسيب نجيم تقصف جبهة إحدى المتابعات! (صورة)

عقب انتشار خبر ارتباطها خلال الأيام الماضية، خرجت الممثلة نادين نسيب نجيم عن صمتها بعد إهانة إحدى المتابعات لها.

وألقت المتابعة اللوم على نادين بعد فشل علاقة الأخيرة بطليقها، واتهامها بإقامة علاقة سرية مع حبيبها الحالي خلال فترة زواجها، بالإضافة لتخطيط نجيم للطلاق من زوجها بسبب هذا الشاب.

لترد عليها الفنانة بقولها: "بتسدي بوزك وبتنضبي بعد ناقص وحدة رخيصة بتقبض مصاري تجي تحكي على إنسانة متلي".

وأكدت نادين أنها امرأة مكافحة ومناضلة، مع الإشارة لاتخاذها قرار الطلاق من زوجها لعدة أسباب، من دون الرجوع إلى الوراء مع الثقة بتلك الخطوة.

وهددت نادين المتابعة بشكل مباشر في حال الحديث عن الشاب بسوء أو ذكر اسمه. وختمت: "رح اسحبك وين ما كنتي وزتك بالحبس يا رخيصة".

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وأيّد العديد من المتابعين تصرف نادين في الدفاع عن شرفها وكرامتها، وردع كل من يسيء لسمعتها على المستوى الشخصي، مع التأكيد على حريتها وحقها في اختيار شريك حياتها المناسب وضرورة تجاهل التعليقات المسيئة بحقها.

بينما انتقد قسم من المتابعين انفعال نادين الزائد، واستخدامها لألفاظ نابية لما في ذلك من تقليل شأنها، وتشويه صورتها مع إمكانية إثارة بلبلة إعلامية باستخدام السوشيل ميديا.

وأحدثت نادين حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صورة عبر حسابها على تطبيق إنستغرام، حيث أظهرت الصورة يدها متشابكة بيد رجل، وعلقت قائلة: "الصورة ليست بحاجة إلى تعليق.. فقط انتظروا ذلك".

وبحسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل والصحف الفنية، فشريك نادين شاب من مدينة حلب السورية تحديدا، مع استعداد الثنائي للارتباط بشكل رسمي، ولكن هذه الأنباء تبقى في إطار التكهنات ولم يتم كشف صحتها.

(فوشيا)