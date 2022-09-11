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فنون ومشاهير

سعد لمجرد يدخل القفص الذهبي بشكل مفاجئ.. وهذه هوية العروس (صور)

Lebanon 24
11-09-2022 | 01:42
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أعلن النجم المغربي سعد المجرد، بشكل رسمي ومفاجئ خبر زواجه من صديقته المغربية المقربة التي تدعى غيثة، التي ساندته في محنته بعد اتهامه بالاغتصاب بفرنسا.

 
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وكشف المجرد عن اسم خطيبته غيثة من خلال منشور شاركه عبر صفحته الرسمية على "أنستغرام"، أرفقه بآية قرآنية تتحدث عن الأزواج وارتباطهم في الدنيا.

 

ونشر الإعلامي فهد الهاشمي عبر خاصية الستوري بصفحته على "أنستغرام" صورة لسعد المجرد وعلق عليها بـ”ألف مبروك لسعد دخوله القفص الذهبي على الآنسة غيثة… الخطوبة تمت في المغرب والعرس قريبا… ألف مبروك".

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وهنأ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سعد المجرد على دخوله القفص الذهبي، متمنين له السعادة والمحبة بينه وبين رفيقة دربه.

 

يشار إلى أن الفتاة التي تدعى غيثة ساندت الفنان سعد المجرد في محنته بعد اتهامه بالاغتصاب بفرنسا، حيث رافقت والده البشير عبدو إلى هناك من أجل الوقوف بجانبه، إلا أن الأخير نفى في عدة مرات خبر ارتباطه بها، إلى أن فاجأ متابعيه بخبر زواجهما.

 
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