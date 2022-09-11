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فنون ومشاهير

محمد رمضان يؤجل طرح كليب "دوشة" ويثير الجدل.. ما علاقة الملكة إليزابيث؟

Lebanon 24
11-09-2022 | 05:00
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أجّل الفنان محمد رمضان طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة  "دوشة" 3 أيام، حداداً على وفاة الملكة اليزابيث التي رحلت مساء الخميس الماضي عن عمر يناهز الـ 96 عاماً.

 
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ونشر محمد رمضان البوستر الرسمي للأغنية على "فيس بوك"، وعلق على الصورة قائلا: "تأجيل كليب (دوشة) ثلاث أيام حدادا على الملكة إليزابيث".

 

واثر هذا، تعرّض رمضان لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه تأجيل طرح الأغنية.

 
 

ورأى ناشطون أن رمضان فعل هذا لـ"ركوب التريند"، فيما سخر آخرون من إعلانه تأجيل طرح الكليب حداداً على ملكة بريطانيا.

 
 
 

وطرح رمضان مؤخراً أغنية "متغاظين" عبر قناته على "يوتيوب"، بينما حققت أغنية "تنطيط" نجاحاً جماهيرياً كبيراً، حيث تخطت الأغنية حاجز ال 25 مليون مشاهدة حتى الآن منذ طرحها في 23 يونيو الماضي.

 
 

من ناحية أخرى، يعقد المخرج محمد سامي والنجم محمد رمضان جلسات عمل مكثفة، من أجل الوقوف على التفاصيل المبدئية لمسلسليهما "العمدة"، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2023، وهو قصة محمد سامي وسيناريو وحوار محمد سامي ومهاب طارق، حيث انتهى محمد سامي من كتابة أغلب حلقات المسلسل.

المصدر: وكالات
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