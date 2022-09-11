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فنون ومشاهير

مفاجأة: دينا الشربيني تعيد متابعة عمرو دياب.. هل عادت علاقتهما؟

Lebanon 24
11-09-2022 | 11:00
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أثارت الفنانة دينا الشربيني جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قامت بإعادة متابعة النجم عمرو دياب مرة أخرى عبر حسابها على "إنستغرام".

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و كانت دينا قد ألغت متابعته بعد انفصالهما في الفترة الأخيرة، وهو ما جعل البعض يظن أن المياه قد عادت لمجاريها بينهما.

 

وجاءت إعادة دينا لمتابعة عمرو بعدما قامت بغناء أغنية "برج الحوت"، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" مؤخراً، حيث أكدت أن الأغنية لم تكن لها، وتحدثت عن قصة حبها الأخيرة، وقالت ربنا بيعوض، والحمد لله، وأكدت أن قصة الحب الأخيرة انتهت، وهذا يعنى عدم عودتها للمطرب عمرو دياب.

 
 

وكشفت دينا في اللقاء، عن مفاجأة حول التجارب التي مرت بها، وقالت: "غلطت، واتعلمت، ولما حد بيوجه ليا نقد بناء بسمع كلامه".

 

وأشارت دينا الشربيني، إلى أن ما يظهر من الفنان للجمهور، يكون شيئاً، وحياة الفنان تكون شيئاً آخر، فالفنان يكون لديه مشكلات كثيرة، ولا يعلمها أحد.

 
المصدر: مجلة لها
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