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فارس كرم أمام النيابة العامة.. هذا ما سيحصل بعد خلافه مع ميريام فارس!

Lebanon 24
11-09-2022 | 07:43
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لم تنته المشكلة الكبيرة بين ميريام فارس وفارس كرم، وذلك بعد كتابة فارس كرم لتغريدة قيل أنها خرجت عن الأخلاق، وحولت مسار الخلاف إلى "قدح وذم"  وحتى "قذف" واتهامات بحسب ما ظهر قبل 10 أيام على موقع "تويتر".
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وكانت ميريام فارس ردت على كرم  بأنها ستترك الهجوم بيد القضاء، وفعلا بحسب المعلومات فإنّ ميريام طلبت من محاميها رفع دعوى قضائية، يتم من خلالها استدعاء فارس كرم إلى النيابة العامة للإدلاء بإفادته، وأكدت المعلومات أن الأسبوع المقبل ستظهر هذه الدعوى، فيما تتكتم ميريام فارس وإدارة اعمالها حول هذا الاجراء.
 
وأفادت المعلومات أن فارس لن تساوم على رد اعتبارها، بعد الإهانات التي ظهرت أو وثقت من خلال التغريدة، فيما كان رد فارس كرم بعد علمه بأن ميريام ستتجه الى القضاء بأن تتجه الى أي مكان يحلو لها، ويبدو أن كرم كلف أيضاً مجموعة من المحامين وشاورهم بخصوص ما حصل وهو يتحضر لأي طارئ يمكن أن يظهر فجأة.

في السياق، لم تنفع كل الاتصالات من قبل أصدقاء مشتركين بين فارس كرم وميريام فارس، في ثني الطرفين عن اي ردة فعل، بل على العكس اصطدم مقربون من ميريام فارس بقرارها بضرورة رفع دعوى قضائية لرد اعتبارها، وكذلك رفض فارس كرم لاي مبادرة صلح تقع بينهما في انتظار ما ستؤول اليه الدعوى القضائية التي ستقر في وقت قريب جداً.
المصدر: نواعم
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