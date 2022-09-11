راغب علامة يقود يختا فاخراً.. هكذا أطلت جيهان برفقته (صور)

نشرت جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر "ستوري" حسابها على "إنستغرام" ظهرت فيها برفقة زوجها على متن يخت فاخر.

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وأشارت جيهان في أحد المقاطع المصورة الى أنّ راغب هو من يقود اليخت.