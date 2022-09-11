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فنون ومشاهير

راغب علامة يقود يختا فاخراً.. هكذا أطلت جيهان برفقته (صور)

Lebanon 24
11-09-2022 | 10:15
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نشرت جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر "ستوري" حسابها على "إنستغرام" ظهرت فيها برفقة زوجها على متن يخت فاخر.
 
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وأشارت جيهان في أحد المقاطع المصورة الى أنّ راغب هو من يقود اليخت.
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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