وفاة الروائي الإسباني الشهير خافيير مارياس

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توفي أبرز روائي في إسبانيا خلال نصف القرن الماضي، خافيير مارياس، عن عمر ناهز 70 عاما.وتوفي خافيير مارياس في المستشفى، إثر عدم تعافيه من عدوى في الرئة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إي إف إي".ولمارياس أكثر من 15 رواية، وترجمات ومجموعات لمقالاته الصحفية الأسبوعية، ومن أشهر رواياته "كورازون تان بلانكو" (قلب شديد البياض)، و"توداس لاس ألماس" (جميع الأرواح)، و"مانانا إن لا باتالا بينسا إن مي" (فكر في غدا أثناء المعركة).وتمت ترجمة العديد من أعماله إلى اللغة الإنكليزية ولغات أخرى.