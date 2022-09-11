شاب لبناني يؤدّي أغنية لفضل شاكر على طريقتهِ.. شاهدوا الفيديو

طرحَ المُغنّي اللبناني الشّاب أحمد غصن، مؤخراً، مقطع فيديو جديدٍ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أدّى خلاله وعلى طريقته الخاصّة أغنية "لما بتوحشيني" العائدة للفنان اللبناني المُعتزل فضل شاكر.

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ولاقت الأغنية بصوت غُصن رواجاً عبر صفحات عديدة، في حين أنّ الناقد الفني جمال فيّاض علّق على الأداء بالقول: "صوتك وإحساسك حلو يا أحمد".

كذلك، كان للفنان أمجد ديب تعليق على فيديو غُصن، إذ قال مُتوجهاً إلى الأخير: "حبيبي الله يوفقك".

يُشار إلى أنّ فضل شاكر أطلق أغنية "لما بتوحشيني" في نيسان العام 2020، ومن كلماتها: "يعني إيه بحبك، يعني إنت الحياة والدنيا والناس والوجود، يعني إيه بحبك، يعني مفيش ما بينا مسافات مفيش حدود، إنت أجمل حاجة فيّ إنت روحي ونور عينيّ، لو تغيبي النور يظلم وأما أشوفك يعود".