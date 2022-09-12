بعد عودتهما لبعضهما.. فيديو رومنسي يجمع مروان خوري وخطيبته وجمال الأخيرة حديث الجمهور

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان مروان خوري وهو يرقص على انغام اغنية "يا رب" برفقة خطيبته ندى رمال بأجواء رومانسية.

وقد لفتت ندى الأنظار بجمالها وعفويتها التي ظهرت فيها بالفيديو.

وقد عادت المياه لمجاريها بين الثنائي بعد 4 أشهر من الانفصال.

وكان مروان قد انفصل عن ندى الرمال بهدوء تام وبعيداً عن عدسات الكاميرا، وتحفظ على أسباب انفصالهما بـ الاكتفاء بـ الإجابة على سؤال أحد الصحافيين حول الموضوع بـ كلمة:" نصيب".

تجدر الإشارة إلى أن الثنائي الشهير، قام بـفسخ خطوبته بعد عدة تأجيلات طالت موعد حفل زفافهما، بفعل انشغال خوري.