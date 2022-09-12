Advertisement

فنون ومشاهير

بعد عودتهما لبعضهما.. فيديو رومنسي يجمع مروان خوري وخطيبته وجمال الأخيرة حديث الجمهور

Lebanon 24
12-09-2022 | 03:41
A-
A+
Doc-P-989699-637985767847499679.jpg
Doc-P-989699-637985767847499679.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان مروان خوري وهو يرقص على انغام اغنية "يا رب" برفقة خطيبته ندى رمال بأجواء رومانسية.

 

وقد لفتت ندى الأنظار بجمالها وعفويتها التي ظهرت فيها بالفيديو.

 

Advertisement

A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)


 
 

وقد عادت المياه لمجاريها بين الثنائي بعد 4 أشهر من الانفصال.

 

وكان مروان قد انفصل عن ندى الرمال بهدوء تام وبعيداً عن عدسات الكاميرا، وتحفظ على أسباب انفصالهما بـ الاكتفاء بـ الإجابة على سؤال أحد الصحافيين حول الموضوع بـ كلمة:" نصيب".

 

تجدر الإشارة إلى أن الثنائي الشهير، قام بـفسخ خطوبته بعد عدة تأجيلات طالت موعد حفل زفافهما، بفعل انشغال خوري.

 

 

 

 

 

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-09-12
12:00 | 2022-09-12
11:30 | 2022-09-12
11:00 | 2022-09-12
08:00 | 2022-09-12
05:00 | 2022-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website