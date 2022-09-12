صورة كشفت الكثير... هل انفصلت نيللي كريم عن زوجها؟

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر انفصال الفنانة نيللي كريم عن زوجها الفنان هشام عاشور، إلا أن الممثلة المصرية ردت على هذه الإشاعات بطريقتها الخاصة.



فنشرت كريم صورة رومانسية ظهرت فيها وهي تضع رأسها على كتف زوجها على غرار الصورة الشهيرة للنجمة كندة علوش وزوجها عمرو يوسف على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا ولم تكشف نيللي سبب إغلاق زوجها كل منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ولم تعلق كريم على الصورة، بل اكتفت بوضع أيقونات قلب أحمر على الصورة لطمأنة محبيها، خاصة وان خبر طلاقها من هشام عاشور تصدر قائمة الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عقب ملاحظة الغاء متابعتها لحسابه على انستغرام.



يذكر أن عدد من متابعي السوشيال ميديا ظنوا أن نيللي كريم قامت بإلغاء متابعة زوجها هشام عاشور، بسبب خلافات، لكن بتتبع حسابه وجد أنه قام بغلق حسابه عبر تطبيق انستغرام، وتدخل شقيقه رامي بتوضيح أكد فيه أن هشام يريد الحصول على قسط من الراحة وقال إنه سيحاول إقناعه بالعودة إلى منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.