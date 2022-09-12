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فنون ومشاهير

أحمد العوضي يشوق جمهوره: جائزة لمن يكتشف هذا الأمر!

Lebanon 24
12-09-2022 | 11:00
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كشف الفنان أحمد العوضي عن بدء جلسات العمل لمسلسله الجديد لعام 2023، في سياق تحضيراته لخوض السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

 
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ونشر العوضي على "فيسبوك" صورة له من مسلسل "اللي ملوش كبير"، وجّه من خلالها سؤالاً للجمهور، حيث كتب قائلاً: "الشخصية في رمضان الجاي مفاجأة لأخواتي الأبطال... تفتكروا إيه الشخصية اللي هعملها بعد الخديوي".

 

ثم فاجأ العوضي جمهوره برصد جائزة لمن يجيب على السؤال، قائلاً: "اللي هيتوقع الشخصية صح هيحضر معايا يوم تصوير".

 
 

يُذكر أن أحمد العوضي حقق نجاحاً كبيراً في رمضان قبل الماضي، بمسلسل "اللي مالوش كبير"، وقد شاركته في البطولة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

 
 

وحقق نِسب مشاهدة مرتفعة في الوطن العربي، كما حصل على أعلى الترندات، سواء على موقع "تويتر" أو "غوغل"، أكثر من مرة.

 
 

ويشارك في بطولة العمل: دينا فؤاد، خالد الصاوي، محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من النجوم الشباب، وهو تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

المصدر: مجلة لها
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