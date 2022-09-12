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فنون ومشاهير
تفاصيل زواج سعد لمجرد ومعلومات لم تُكشف عن العروس
Lebanon 24
12-09-2022
|
14:00
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غيثة العلاكي هي زوجة سعد لمجرد الذي أعلن إرتباطه الرسمي بها قبل ساعات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، وتبادل الصور الإنستقرام بعد سنوات من نفي إرتباطهما.
صديقة مقربة
على الرغم من أن سعد لمجرد دائماً ما يقول إنّها صديقته المقربة، إلا أنّ المحيطين بسعد وغيثة على علم بعلاقتهما القوية التي لم يتفاجأ بها كل من شاهد غيثة ومساندتها له طيلة السنوات الماضية خصوصًا في أثناء تواجده في فرنسا وحرصها الدائم على مرافقة والده لحضور جلسات المحاكمة الخاصة بسعد على الأراضي الفرنسية طوال الفترة الماضية.
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فلم تكن علاقتهما قصيرة، بل تمتد لسنوات طويلة قبل شهرة سعد لمجرد ليكون المطرب المغربي الأول في السنوات الأخيرة. إذ يتردد أن الثنائي قررا تأجيل إرتباطهما الرسمي لحين تحقيق لمجرد شهرته الواسعة التي سعى إليها منذ سنوات وكانت غيثة تسانده طيلة السنوات الماضية حتى يحقق نجاحه الفني؛ وهو ما جعله يوجه لها رسالة شكر في كل مقابلاته الإعلامية خلال الفترة الماضية تمهيداً للإعلان عن إرتباطهما الرسمي.
زفاف قريب
وعلمت نواعم أنّ الزفافّ من المقرر أن يتمَّ في النصف الأخير من الشهر الحالي، ويتردد أنه يوم 20 سبتمبر بعد أن تم إعلان إرتباطهما في حفل خطوبة عائلي إقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين فقط.
المصدر: نواعم
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