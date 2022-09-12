Advertisement

فنون ومشاهير

تفاصيل زواج سعد لمجرد ومعلومات لم تُكشف عن العروس

Lebanon 24
12-09-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-989796-637985936286379599.jpeg
Doc-P-989796-637985936286379599.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غيثة العلاكي هي زوجة سعد لمجرد الذي أعلن إرتباطه الرسمي بها قبل ساعات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، وتبادل الصور الإنستقرام بعد سنوات من نفي إرتباطهما.

صديقة مقربة
على الرغم من أن سعد لمجرد دائماً ما يقول إنّها صديقته المقربة، إلا أنّ المحيطين بسعد وغيثة على علم بعلاقتهما القوية التي لم يتفاجأ بها كل من شاهد غيثة ومساندتها له طيلة السنوات الماضية خصوصًا في أثناء تواجده في فرنسا وحرصها الدائم على مرافقة والده لحضور جلسات المحاكمة الخاصة بسعد على الأراضي الفرنسية طوال الفترة الماضية.
Advertisement

فلم تكن علاقتهما قصيرة، بل تمتد لسنوات طويلة قبل شهرة سعد لمجرد ليكون المطرب المغربي الأول في السنوات الأخيرة.  إذ يتردد أن الثنائي قررا تأجيل إرتباطهما الرسمي لحين تحقيق لمجرد شهرته الواسعة التي سعى إليها منذ سنوات وكانت غيثة تسانده طيلة السنوات الماضية حتى يحقق نجاحه الفني؛ وهو ما جعله يوجه لها رسالة شكر في كل مقابلاته الإعلامية خلال الفترة الماضية تمهيداً للإعلان عن إرتباطهما الرسمي.

زفاف قريب
وعلمت نواعم أنّ الزفافّ من المقرر أن يتمَّ في النصف الأخير من الشهر الحالي، ويتردد أنه يوم 20 سبتمبر بعد أن تم إعلان إرتباطهما في حفل خطوبة عائلي إقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين فقط.
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-09-12
12:00 | 2022-09-12
11:30 | 2022-09-12
11:00 | 2022-09-12
08:00 | 2022-09-12
05:00 | 2022-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website