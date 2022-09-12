Advertisement

فنون ومشاهير

تفاصيل عودة أحمد حلمي إلى المسرح.. بعد غياب 20 عاماً

Lebanon 24
12-09-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-989802-637985941757881397.jpg
Doc-P-989802-637985941757881397.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من جديد، يعود الفنان المصري أحمد حلمي لخوض تجربة مسرحية، بعد مرور أكثر من 20 عاماً على تجربته الأولى والوحيدة عام 2001، من خلال مسرحية "حكيم عيون"، مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.
 وفي التفاصيل، نجح المنتج، حمدي بدر، في التعاقد مع أحمد حلمي، لتجسيد بطولة عمل مسرحي ضخم، يتم عرضه ليلة رأس السنة 2023 في مصر.
Advertisement
 وتم رصد ميزانية ضخمة لتنفيذ العمل المسرحي، والخروج بلوحة فريدة تحمل حالة من الإشباع الدرامي للجمهور.
 ومن المقرر أن يتضمن العمل جرعة كبيرة من الكوميديا والتراجيديا، بالإضافة إلى ديكورات واستعراضات ومؤثرات صوتية وبصرية ضخمة، جميعها يتم تنفيذها بمستوى ومواصفات عالمية.
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-09-12
12:00 | 2022-09-12
11:30 | 2022-09-12
11:00 | 2022-09-12
08:00 | 2022-09-12
05:00 | 2022-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website