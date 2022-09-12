تفاصيل عودة أحمد حلمي إلى المسرح.. بعد غياب 20 عاماً

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من جديد، يعود الفنان المصري أحمد حلمي لخوض تجربة مسرحية، بعد مرور أكثر من 20 عاماً على تجربته الأولى والوحيدة عام 2001، من خلال مسرحية "حكيم عيون"، مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.وفي التفاصيل، نجح المنتج، حمدي بدر، في التعاقد مع أحمد حلمي، لتجسيد بطولة عمل مسرحي ضخم، يتم عرضه ليلة رأس السنة 2023 في مصر.وتم رصد ميزانية ضخمة لتنفيذ العمل المسرحي، والخروج بلوحة فريدة تحمل حالة من الإشباع الدرامي للجمهور.ومن المقرر أن يتضمن العمل جرعة كبيرة من الكوميديا والتراجيديا، بالإضافة إلى ديكورات واستعراضات ومؤثرات صوتية وبصرية ضخمة، جميعها يتم تنفيذها بمستوى ومواصفات عالمية.