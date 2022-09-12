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فنون ومشاهير
بعد إدانته بالتهرب الضريبي.. الحكم على فنان معروف بالسجن عامين
Lebanon 24
12-09-2022
|
11:30
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قضت محكمة جنح التهرب الضريبي في مصر بسجن أسامة الأبرص المعروف بسامو زين سنتين وكفالة قدرها 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالتهرب الضريبي بقيمة مليون و300 ألف جنيه مصري.
كما قضت المحكمة بتغريم الفنان السوري سامو زين قيمة مبلغ التهرب، والمصروفات.
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وكشفت عريضة القضية رقم 135 لسنة 2022 جنح التهرب الضريبي، أن الفنان السوري سامو زين تهرب من سداد مبلغ 1.397.393 جنيها مصريا للضرائب.
وأكد المحامي بالنقض خالد محمد، أن المتهرب من الضرائب يعاقب بأداء غرامة، تتراوح ما بين 200 إلى 2000 جنيه في حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي، أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.
وأوضح أن المحكمة تغرّم المتهم نفس القيمة الضريبية التي تهرب منها للضرائب العامة.
(روسيا اليوم)
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