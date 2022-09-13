معه زهور وخاتم الزفاف.. نانسي عجرم تتلقى عرض زواج في مصر!

كشفت نانسي عجرم عن أسرارها الخاصة للمرة الأولى، بعد نجاح أحدث أعمالها الغنائية "صح صح".

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وإعترفت نانسي عبر تطبيق منصة "أنغامي"، أنها أصبحت تشعر بالقلق والتوتر بشكل أكبر عند صعودها خشبة المسرح، فكلما زادت المسؤولية زاد هذا الشعور.

وقالت نانسي إنّ مرحلة نجاح ألبوم "أه ونص" كان مرحلة فارقة في مشوارها الفنيّ، فبعد نجاح "أخاصمك أه " البعض ردد أنّها ظاهرة وستنتهي، ولكن بنجاح "أه ونص" كان تكملة للنجاح، وهذه المرحلة أثرت بمشوارها الفني كثيراً.

وكشفت نانسي أنّها لا يمكن أن تقول أنّ الحياة قبل السوشيال ميديا أفضل. فوسائل السوشيال ميديا ساعدتها كثيرًا في إنتشار أعمالها الغنائيّة بشكل أسرع ولكنها لم تنف أنّها بين الحين ولأخر ترغب في أن تختفي قليلا لتعود مجدداً.

وقالت نانسي أنها تتذكر بطفولتها قبل صعودها للغناء في الحفلات كانت "تغفو " بالنوم طوال الطريق، وتستيقظ بمجرد وصولها إلى الحفل برفقة والدها.

ولفتت الى أنها في وقت فراغها، تحب كثيرا أن تذهب بسيارتها وتستمتع بسماع الموسيقى، كما تذهب للتسوق من المحلات ومشاهدة السينما.

وذكرت انها في حال تقديم فيلم يجسد حياتها ستقوم هى بتجسيده، ولابد أن يقوم بكتابته شخص قريب منها كثيراً.

كما أكدت انها تستمع للكثير من المطربين لرغبتها في التعرف على كل ما هو جديد في الموسيقى والغناء.

وكشفت أنها تلقت عرض زواج من إحد المعجبين في مصر، فتحدث مع مدير أعمالها جيجي لا مارا وطلب يدها منه وحضر إلى الفندق ومعه زهور وخاتم الزفاف.

وقالت نانسي أن أطرف شيء حصل خلال تصوير دويتيو "صح صح"، حينما كانت تبحث عن الدي جي مارشميلو وهو إلى جانبها، ولم تعرفه لأنه كان بدون القناع.

وأشارت إلى أن أفضل مقطع بالنسبة إليها في الأغنية الجزء الخاص بعزفه على القانون، كما عبّرت عن سعادتها لوصول الأغنية لكل الفئات .