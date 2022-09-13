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فنون ومشاهير

ملحن مصري يهاجم هاني شاكر: هو السبب في انتشار "الفن الهابط"

Lebanon 24
13-09-2022 | 08:00
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انتقد الملحن حلمي بكر الفترة التي تولى فيها الفنان هاني شاكر منصب نقيب المهن الموسيقية، مشيراً الى أنها "كانت من أسوأ فترات النقابة".
 
 
وخلال لقاء مع برنامج et بالعربي، قال بكر: "هاني شاكر هو السبب في انتشار الفن الهابط الآن، بسبب التصاريح التي أعطاها لمطربي المهرجانات، مؤكدا أن هاني شاكر فنان عظيم، لكنه إداري (فاشل)، بحسب تعبيره.
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وحمّل بكر، الفنان شاكر مسؤولية إفساد الذوق العام وانتشار الفنان الهابط بسبب تصريحه لهم بالغناء.
 
وأعلن حلمي بكر دعمه للفنان مصطفى كامل نقيبا للموسيقيين، موضحا أنه أصلح شخص لإدارة النقابة في هذه المرحلة، مؤكدا: "الفترة اللي كان ماسك فيها نقيب علمهم الأدب، علشان كده مش عايزينه".

وأشار إلى أن المرشحين الآخرين هدفهم تفتيت الأصوات، متسائلا، كيف لأشخاص ليس لديهم شعبية أو كيان أن يترشحوا على كرسي النقيب، واصفا ترشحهم بـ "لعبة تفتيت الأصوات".
 
المصدر: ارم نيوز
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