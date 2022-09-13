أكبر منها بـ20 عاماً... من هي عارضة الأزياء الشهيرة التي يُواعدها ليوناردو دي كابريو؟

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ينوي على ما يبدو الممثل ومنتج الأفلام الأميركي ليوناردو دي كابريو الفوز بقلب عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني جيجي حديد، الأصغر سنا منه بعشرين عاما.ووفقا لتقرير مختصر نشرته أمس مجلة People الأميركية، معززا بشهادات من مصادر عدة، فإن ما كان شائعات عن الاثنين أصبح حقيقة، لأنهما "يتعارفان على بعضهما" وظهرا يتجولان معا بنيويورك، حيث تقيم حديد مع ابنتها Khai من شريكها السابق، المغني الإنجليزي زين مالك، وهو ما ذكره أهم مصدر للمجلة.مصدر ثان، لم تسمه "بيبول" أيضا، ذكر أنهما "يتواعدان"، وأن "ليو" يتابع جيجي بالتأكيد، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل، فيما أفاد مصدر ثالث، أن الاثنين "شوهدا يتسكعان مع مجموعات من الناس، بعد أن مرت أسابيع قليلة فقط على الانفصال" في إشارة إلى انفصال دي كابريو الشهر الماضي عمن ارتبط بها طوال 4 أعوام، وهي عارضة الأزياء والممثلة Camila Morrone.