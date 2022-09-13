Advertisement

فنون ومشاهير

أكبر منها بـ20 عاماً... من هي عارضة الأزياء الشهيرة التي يُواعدها ليوناردو دي كابريو؟

Lebanon 24
13-09-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-990083-637986720590594825.jpg
Doc-P-990083-637986720590594825.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ينوي على ما يبدو الممثل ومنتج الأفلام الأميركي ليوناردو دي كابريو الفوز بقلب عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني جيجي حديد، الأصغر سنا منه بعشرين عاما.

ووفقا لتقرير مختصر نشرته أمس مجلة People الأميركية، معززا بشهادات من مصادر عدة، فإن ما كان شائعات عن الاثنين أصبح حقيقة، لأنهما "يتعارفان على بعضهما" وظهرا يتجولان معا بنيويورك، حيث تقيم حديد مع ابنتها Khai من شريكها السابق، المغني الإنجليزي زين مالك، وهو ما ذكره أهم مصدر للمجلة.
Advertisement


مصدر ثان، لم تسمه "بيبول" أيضا، ذكر أنهما "يتواعدان"، وأن "ليو" يتابع جيجي بالتأكيد، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل، فيما أفاد مصدر ثالث، أن الاثنين "شوهدا يتسكعان مع مجموعات من الناس، بعد أن مرت أسابيع قليلة فقط على الانفصال" في إشارة إلى انفصال دي كابريو الشهر الماضي عمن ارتبط بها طوال 4 أعوام، وهي عارضة الأزياء والممثلة Camila Morrone.

 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-09-13
11:47 | 2022-09-13
11:00 | 2022-09-13
08:21 | 2022-09-13
08:00 | 2022-09-13
06:21 | 2022-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website