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فنون ومشاهير
وفاة مخرج شهير عن 91 عاما (صورة)
Lebanon 24
13-09-2022
|
06:21
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توفي المخرج الفرنسي الشهير جان لوك غودار، أحد رواد موجة السينما الجديدة، عن عمر يناهز 91 عاما.
ولا يعتبر غودار أحد أهم رواد حركة الموجة الفرنسية الجديدة في الستينيات فحسب، لكنه كان من أوائل من مهدوا لكسر القواعد المتعارف عليها في السرد السينمائي من خلال أسلوبه التجريبي الفريد في التصوير والمونتاج وتوجيه الممثل.
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وُلد غودار في باريس لأبوين سويسريين-فرنسيين، ودرس بجامعة السوربون في باريس.
وبدأت علاقة غودار بالسينما عن طريق حقل النقد، وأسس في هذا الإطار مجلة نقدية باسم كراسات السينما.
من أفلامه المتأخرة، "كل لنفسه"، "مريم أنا أحييك"، "الملك لير".
مال للرسالة السياسية الواضحة في أفلامه مثل فيلم "رجولي أنثوي"، "صنع في الولايات المتحدة"، وفيلم "الصينية" وتزوج النجمة آن فيازمسكي أثناء تصويره.
(سكاي نيوز)
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