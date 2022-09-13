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فنون ومشاهير

فنان لبناني على سرير المستشفى... ماذا حصل معه؟ (صور)

Lebanon 24
13-09-2022 | 08:21
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نشر الفنان جو رعد صوراً له عبر حسابه على "تويتر"، ظهر فيها وهو على سرير المستشفى، وذلك بعد تعرّضه للتسمم.
 
وقال رعد: "تعرضت امبارح لحالة تسمم بسسب أكل المطاعم وهيدا شي بسبب قطع الكهرباء 
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الي بتخلي الاكل يفسد ،نصيحة مني لا تاكلوا برا بيوتكم ولازم تعرفوا نوعية الاكل الي بتتناوله 
ربي قد مسني الضر وانت ارحم الراحمين".
 
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