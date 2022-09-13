فنان لبناني على سرير المستشفى... ماذا حصل معه؟ (صور)

نشر الفنان جو رعد صوراً له عبر حسابه على "تويتر"، ظهر فيها وهو على سرير المستشفى، وذلك بعد تعرّضه للتسمم.



Advertisement الي بتخلي الاكل يفسد ،نصيحة مني لا تاكلوا برا بيوتكم ولازم تعرفوا نوعية الاكل الي بتتناوله

ربي قد مسني الضر وانت ارحم الراحمين". وقال رعد: "تعرضت امبارح لحالة تسمم بسسب أكل المطاعم وهيدا شي بسبب قطع الكهرباءالي بتخلي الاكل يفسد ،نصيحة مني لا تاكلوا برا بيوتكم ولازم تعرفوا نوعية الاكل الي بتتناولهربي قد مسني الضر وانت ارحم الراحمين".