فنان لبناني على سرير المستشفى... ماذا حصل معه؟ (صور)

تعرضت امبارح لحالة تسمم بسسب أكل المطاعم وهيدا شي بسبب قطع الكهرباء
الي بتخلي الاكل يفسد ،نصيحة مني لا تاكلوا برا بيوتكم ولازم تعرفوا نوعية الاكل الي بتتناوله
ربي قد مسني الضر وانت ارحم الراحمين#جو_رعد pic.twitter.com/T4uYp366f6
— Joe Raad | جو رعد (@JoeRaad) September 12, 2022
تعرضت امبارح لحالة تسمم بسسب أكل المطاعم وهيدا شي بسبب قطع الكهرباء
الي بتخلي الاكل يفسد ،نصيحة مني لا تاكلوا برا بيوتكم ولازم تعرفوا نوعية الاكل الي بتتناوله
ربي قد مسني الضر وانت ارحم الراحمين#جو_رعد pic.twitter.com/T4uYp366f6