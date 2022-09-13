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فنون ومشاهير
مكرّماً عن والده... ما فعله أحمد خالد صالح أغضب الكثيرين!
Lebanon 24
13-09-2022
|
11:00
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تسبب الفنان أحمد خالد صالح في أزمة كبيرة ونشر حالة من الغضب العارم بين الحاضرين في حفل افتتاح "مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما" في دورته الخامسة بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية.
وكان أحمد قد تأخر عن موعد الحفل، ما أحدث حالة من التذمر والغضب بين الحضور بسبب هذا التأخر، خصوصاً أنه كان من المقرر أن يتسلّم درع تكريم والده الفنان الراحل خالد صالح، والذي تحمل الدورة اسمه.
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انطلقت الدورة الخامسة من المهرجان بحضور نخبة من الفنانين المصريين والعرب، منهم الفنانان صفية العمري ولطفي لبيب، وقدّم الحفل الفنان حمزة العيلي والمذيعة آية عبد الحكيم.
المصدر: لها
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