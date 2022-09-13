ابنة عمرو دياب تكشف عن حبيبها... وانتقادات لاذعة من الجمهور

كشفت كنزي عمرو دياب عن هوية حبيبها بنشر عدد من الصور معه بعد مرور عام على علاقتهما معاً، متجاهلة الانتقادات التي وجهت لها من قبل الجمهور.



ونشرت كنزي عمرو دياب صور برفقة شقيقتها جنا عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، كما نشرت صوراً لها مع حبيبها ووضعت عليها قلب قائلة: "أحبك".

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