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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تنهار بكاء بعد انفصالها عن زوجها.. من شكرت؟

Lebanon 24
13-09-2022 | 23:00
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وجهت الفنانة المغربية دنيا بطمة رسالة شكر إلى جمهورها لدعمه لها في الفترة الأخيرة ووقوفه بجانبها خاصة بعد الأزمة التي تمر بها وانفصالها عن زوجها المنتج البحريني محمد الترك.

ونشرت دنيا بطمة فيديو لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، انهارت فيه بالبكاء معبرة عن سعادتها من الرسائل التي تلقتها مؤخراً.
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وقالت دنيا بطمة قائلة: "كمية الورد اللي عندي من أروع فانز حاجة دمعت عيني صراحة، وقفوا معايا بالزاف بشكركم".

ولفتت الفنانة المغربية إلى أن الجمهور كان سند لها خلال الفترة الأخيرة، قائلة: "كنتم السند وكنتم كل شيء شكراً لكم".

وربط البعض بكاء دنيا بطمة وتوجيه رسالة شكر إلى الجمهور بسبب دعمهم لها بالأزمة الأخيرة التي وقعت بينها وبين زوجها محمد الترك وأدت إلى انفصالهما دون أن يكشف أي منهما عن التفاصيل.

يذكر أنه حتى الآن لم تعلق دنيا بطمة على انفصالها عن محمد الترك خاصة بعد توجيه اتهامات بالخيانة له والتي رد عليها الأخير مشيراً إلى أنه مر بالكثير من الظروف الصعبة طوال حياته وتعود على مثل تلك الاتهامات.

وأضاف محمد الترك: "يمكن ما أكونش الأب المثالي جدا بحكم الظروف اللي أنا مريت بها، أنا طول عمري بعاني من الظروف، لكن في الآخر دائما أطلع أنا الخاين، حاجة عادي تعودت عليها".

وأكد المنتج البحريني اعتزال السوشيال ميديا نهائياً قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل، وكلت أمري لله، والخيرة فيما اختاره الله، وأنا رأيت من الخير أن أعتزل السوشيال ميديا للأبد، أو ممكن فترة طويلة جدا".
المصدر: ليالينا
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