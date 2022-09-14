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فنون ومشاهير

قرار ضد الأمير هاري... هذا ما سيحرم منه في جنازة جدته

Lebanon 24
14-09-2022 | 02:00
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كشفت تقارير صحافية أن الأمير هاري سيشارك في جنازة جدته الملكة اليزابيث الإثنين المقبل، إلا أن مشاركته ستكون مشروطة، وغير رسمية، كونه تخلى عن واجباته الملكية منذ فترة.

وقالت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، في تقرير نشرته الاثنين، إن الأمير هاري سيحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية، إلا أنه لن يستطيع ارتداء الزي العسكري خلال الجنازة.
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وأشارت الصحيفة إلى أن هاري لن يُسمح له بارتداء الزي العسكري في أي مراسم رسمية ملكية، خاصة بعد تخليه عن واجباته الملكية، منذ عامين.
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