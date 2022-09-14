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فنون ومشاهير

بتهمة الاعتداء الجنسي... دعوى قضائية جديدة ضد ريكي مارتن

Lebanon 24
14-09-2022 | 11:00
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يواجه الفنان العالمي ريكي مارتن مجدداً دعوى قضائية جديدة بتهمة الاعتداء الجنسي، بعدما عانى في الأشهر القليلة الماضية من تداعيات الدعوى التي رفعها عليه ابن شقيقته واتهامات الزنا التي لاحقته.

إذ أفادت الشرطة أنّه تم تقديم شكوى ضد مارتن السبت في سان خوان من دون الكشف عن تفاصيلها.
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وأشارت وكالة الأنباء الأميركية "أسوشييتد برس" إلى أنّ ابن أخت مارتن غير الشقيقة، دينيس يادييل سانشيز مارتن، هو من تقدم بالشكوى.
 
وفي هذا الإطار، قال محامي ريكي مارتن، خوسيه أندرو فوينتيس:" عندما تقدّم هذا الرجل في السابق بادعاءات مماثلة، تراجع عن قضيّته لأسبابٍ عديدة منها اعترافه تحت القسم أن ريكي مارتن لم يعتدِ عليه بأي شكل من الأشكال. فهذه الادعاءات مسيئة للغاية ولا تمت للحقيقة بصلة".
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