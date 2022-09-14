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فنون ومشاهير

هكذا أطلت ليلى عبد اللطيف في زفاف ابنها السعودي "فهد" (فيديو)

Lebanon 24
14-09-2022 | 02:43
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نشرت ليلى عبد اللطيف فيديو ظهرت فيه خلال احتفالها منذ أيام بزفاف ابنها "فهد" في السعودية.

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وظهر إبن ليلى بالزيّ السعودي التقليدي، وهنّأته بالقول: "بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. الف مبروك الزواج، سائلين الله لكما السعادة والمحبة والبركة والخير والمودة والرحمة. مبروك فهد وبيان".

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A post shared by ليلى عبد اللطيف (@leilaabedlatif)



 
 
 

كما نشرت صورا عبر حسابها على "انستغرام" لفهد برفقة زوجها رجل الأعمال اللبناني مارك أبو جودة، الذي ظهر أيضا بالزي التقليدي السعودي.

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يُذكر أن عبد اللطيف تزوجت مرتين، المرة الأولى من رجل سعودي وأنجبت منه فهد وزينة وتوفي لاحقاً، والثاني من زوجها الحالي مارك أبو جودة.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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