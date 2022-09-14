Advertisement

فنون ومشاهير

فيديو يُدمي القلوب.. شاهدوا ماذا قالت نادين الراسي لشقيقها الراحل جورج في عيد الصليب

Lebanon 24
14-09-2022 | 03:28
A-
A+
Doc-P-990392-637987485323136032.jpeg
Doc-P-990392-637987485323136032.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

انتشر فيديو للممثلة نادين الراسي ظهرت فيه وهي تتحدث مع روح شقيقها الراحل جورج الراسي الذي قضى في حادث سير مروع على طريق المصنع أثناء عودته ليلا من حفل أحياه في سوريا.

 

وأشارت نادين في الفيديو المؤثر إلى انها على الرغم من وفاة شقيقها لازالت تنفذ عاداته ولاسيما ما كان يقوم خلال ليلة "عيد الصليب" مع أصدقائه حيث كان يجتمع بهم بالقرب من تمثال مار شربل.

 

وقالت نادين في الفيديو: "مش انتا يا خيي علمتنا على عيد الصليب نولع نار بالجيل حد مار شربل ونصلي. تكرم عينك يا عمري. ما قبل خوسيه الا ما يعمل يلي كنت تعملو كل سنة على عيد الصليب . حضرولك كل شي يا ماما الأكل وعارفينك انتا معنا يا ماما يا عمري".

 

Advertisement
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-09-14
02:43 | 2022-09-14
02:00 | 2022-09-14
01:02 | 2022-09-14
23:00 | 2022-09-13
16:00 | 2022-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website