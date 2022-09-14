فيديو يُدمي القلوب.. شاهدوا ماذا قالت نادين الراسي لشقيقها الراحل جورج في عيد الصليب

انتشر فيديو للممثلة نادين الراسي ظهرت فيه وهي تتحدث مع روح شقيقها الراحل جورج الراسي الذي قضى في حادث سير مروع على طريق المصنع أثناء عودته ليلا من حفل أحياه في سوريا.

وأشارت نادين في الفيديو المؤثر إلى انها على الرغم من وفاة شقيقها لازالت تنفذ عاداته ولاسيما ما كان يقوم خلال ليلة "عيد الصليب" مع أصدقائه حيث كان يجتمع بهم بالقرب من تمثال مار شربل.

وقالت نادين في الفيديو: "مش انتا يا خيي علمتنا على عيد الصليب نولع نار بالجيل حد مار شربل ونصلي. تكرم عينك يا عمري. ما قبل خوسيه الا ما يعمل يلي كنت تعملو كل سنة على عيد الصليب . حضرولك كل شي يا ماما الأكل وعارفينك انتا معنا يا ماما يا عمري".