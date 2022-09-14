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فنون ومشاهير

الحكم بسجن طليق فنانة شابة.. وهذا ما فعلته

Lebanon 24
14-09-2022 | 16:00
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قضت محكمة جنح الدقي، بحبس محمود المهدي، طليق الفنانة منة عرفة سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه لعدم التنفيذ، وتعويض مدني مؤقت وأتعاب المحاماة والمصاريف، لقيامه بسب وقذف الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وزوجته الفنانة روجينا في إحدى الصحف.
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وفي أول رد فعل لها، تجاهلت منة عرفة خبر الحكم بحبس طليقها ونشرت مقاطع فيديو عدة عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" أثناء تواجدها في أحد مراكز التجميل، حيث ظهرت في الفيديوهات وهي تضع بعض "ماسكات" البشرة.
 


وكانت منة قد أعلنت خبر انفصالها عن محمود المهدي بعد فترة قصيرة من زواجهما رسمياً، وتعد الطلقة الثالثة لها، بينما رفضت التعليق على الاتهامات التي نشرها بشأن سرقتها لأمواله، وتدخّل والدتها، وأنها كانت سبباً في فشل الزيجة.


المصدر: لها
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