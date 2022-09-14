الحكم بسجن طليق فنانة شابة.. وهذا ما فعلته

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قضت محكمة جنح الدقي، بحبس محمود المهدي، طليق الفنانة منة عرفة سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه لعدم التنفيذ، وتعويض مدني مؤقت وأتعاب المحاماة والمصاريف، لقيامه بسب وقذف الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وزوجته الفنانة روجينا في إحدى الصحف.وفي أول رد فعل لها، تجاهلت منة عرفة خبر الحكم بحبس طليقها ونشرت مقاطع فيديو عدة عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" أثناء تواجدها في أحد مراكز التجميل، حيث ظهرت في الفيديوهات وهي تضع بعض "ماسكات" البشرة.